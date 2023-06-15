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ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Как передает РИА Новости, в ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований.

«В связи с этим ФСБ возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в заявлении комитета.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об «ударах» по тыловым лагерям группы «Вагнера» не соответствует действительности. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.

Там также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры.