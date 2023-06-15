ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Как передает РИА Новости, в ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований.
«В связи с этим ФСБ возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в заявлении комитета.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об «ударах» по тыловым лагерям группы «Вагнера» не соответствует действительности. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры.