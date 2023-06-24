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В Москве понедельник объявили нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем.

Исключения касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, ОПК и городских служб, пишет РИА Новости.

Глава города призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по столице, а также своевременно сообщать по номеру 112 о нештатных ситуациях и происшествиях.

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Напомним, в целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области ввели режим контртеррористической операции.