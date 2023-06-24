В Москве понедельник объявили нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем.
Исключения касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, ОПК и городских служб, пишет РИА Новости.
Глава города призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по столице, а также своевременно сообщать по номеру 112 о нештатных ситуациях и происшествиях.
Напомним, в целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области ввели режим контртеррористической операции.