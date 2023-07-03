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Джеймс Кэмерон опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем батискафе

15.07.2023 20:25|ПсковКомментариев: 0

Создатель фильма «Титаник» американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон опроверг слухи о том, что он ведет обсуждения о создании фильма, посвященного затонувшему в Атлантическом океане батискафу «Титан» компании OceanGate Expeditions.

«Я не нахожусь в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду», - сообщил он на своей странице в Twitter.

Кэмерон добавил, что обычно не комментирует слухи про себя в медиа, но на этот раз считает должным это сделать, пишет РИА Новости.

Ранее британский таблоид Sun со ссылкой на источники сообщил, что обсуждается возможность создания сериала, который будет посвящен затонувшему батискафу «Титан» компании OceanGate Expeditions и Кэмерон рассматривается в качестве главного претендента на должность режиссера проекта. На роль в возможном сериале активно рассматривается американский актер Мэтт Дэймон.

Туристический аппарат «Титан» пропал 18 июня во время спуска к «Титанику» – океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения.

Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии – направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к «Титанику» по цене от 250 тысяч долларов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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