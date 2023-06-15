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Члены экипажа пропавшего батискафа «Титан» погибли

Члены экипажа пропавшего батискафа «Титан» погибли. Об этом заявили представители компании-оператора. На борту были два миллиардера.

«Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд, его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол Генри, к сожалению, погибли. Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время», - говорится в заявлении.

Связь с подлодкой «Титан» оборвалась ранним утром воскресенья, сообщается в Telegram-канале Baza. Сперва аппарат доставил к месту корабль «Полярный принц», после чего он отправился в двухчасовой рейс к «Титанику». Уже через 1 час и 45 минут после погружения подлодка перестала отвечать и пропала.

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На борту находились пять человек. Это британский миллиардер Хэмиш Хардин, который в прошлом году летал в космос на корабле Blue Origin, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд (его называют выходцем из самой богатой семьи страны), его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе и Стоктон Раш — основатель компании OceanGate Expeditions, которая и организовала подводный рейс.

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OceanGate начала проводить экспедиции к «Титанику» в 2021 году. Одно место на подлодке стоит до 250 тысяч долларов, а всего за эти годы услугами компании воспользовались около 60 клиентов и 15-20 исследователей.