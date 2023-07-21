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Июлю досрочно предрекли статус самого жаркого месяца в истории

29.07.2023 20:14|ПсковКомментариев: 0

В начале июля ученые зафиксировали самый жаркий трехнедельный период за всю историю наблюдений. По этой причине еще до конца месяца можно утверждать, что нынешний месяц окажется наиболее теплым и побьет ряд абсолютных рекордов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова опубликованы на сайте Всемирной метеорологической организации.

Самыми жаркими днями с начала месяца стали 5-7 числа. Кроме того, в июле зафиксировали самые высокие температуры океана за все время наблюдений для этого времени года. «Нам не нужно ждать конца месяца (...) Июль 2023 года побьет рекорды по всем показателям», — заключил он.

Предыдущий рекорд по средним мировым температурам зафиксировали в июне 2023 года, а до этого самым жарким месяцем в истории считался июль 2019-го, пишет «Лента.ру».

Установлению новых климатических максимумов способствовали ряд факторов. В числе ключевых генсек ООН отметил аномальную жару, наблюдавшуюся на территории значительной части Северной Америки, Азии, Африки и Европы, а также масштабные лесные пожары в Греции и Канаде.

Теги: #рекорды #жара #июль
Источник: Псковская Лента Новостей
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