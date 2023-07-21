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Два украинских беспилотника упали в «Москва-Сити»

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских беспилотников в Москве, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве», — приводит текст публикации РИА Новости.

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они разбились на территории комплекса «Москва-Сити».

Как отметил рано утром мэр столицы Сергей Собянин, упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса, жертв и пострадавших нет. Движение по Тестовской улице в районе «Москва-Сити» перекрыто.

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве. В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал.