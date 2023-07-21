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Система ПВО ликвидировала украинский беспилотник в Подмосковье

Силы Минобороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник.

В понедельник утром он заявил, что около 4:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Серьезных разрушений не возникло, никто не пострадал. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.

Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Дроны потерпели крушение в результате подавления средствами РЭБ, пишет РИА Новости.

В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.