В России и мире

Актриса Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца

Актриса Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца, будучи в реанимации. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил источник «Известий».

Фото: «Кинопоиск»

Кардиологам удалось восстановить сердцебиение актрисы. В настоящее время она находится в реанимационном отделении, ее состояние оценивается как тяжелое.

Днем ранее сообщалось о госпитализации Мирошниченко. Утром того же дня она пожаловалась на недомогание, после чего ее состояние ухудшилось. Врачи диагностировали у актрисы грипп в тяжелой форме.

Смотрите также Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко доставили в реанимацию

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Ее дебютом стала игра в фильме режиссера Георгия Данелии в «Я шагаю по Москве». Она также известна по роли Марии Магдалины в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев», фильмам «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты», «Дядя Ваня» и другим.