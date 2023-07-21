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Силы ПВО ликвидировали беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве 6 августа. Об это сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал Собянин. Он уточнил, что инцидент произошел около 11:00.

Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани, сообщает РИА Новости.

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. 30 июля два беспилотника разбились на территории комплекса «Москва-Сити».