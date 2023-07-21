В России и мире

Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве

Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню воскресенья прогрелся до 30,5 градуса, сообщили в метеобюро Москвы.

«Сегодня в Москве самый жаркий день нынешнего лета, температура воздуха на ВДНХ впервые за сезон превысила 30 градусов. В центре города, на улице Балчуг, в 12:00 зафиксировано 31,1 градуса», - приводит сообщение метеобюро «Интерфакс».

Он напомнил, что температурный рекорд дня был установлен в столице 6 августа 2010 года - 37,3 градуса.

«Этот максимум сегодня, безусловно, перекрыт не будет», - добавил представитель метеобюро.

По информации на сайте Гидрометцентра России, в воскресенье и понедельник в Москве из-за аномальной жары действует предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. С 12:00 до 18:00 в городе ожидается до 33 градусов.

Городские службы из-за аномальной жары работают в усиленном режиме. Власти Москвы продолжают раздавать воду в метро, на автовокзалах, автостанциях и трамвайных остановках.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 7 августа прогнозируют жару до +34 градусов, к вечеру местами - грозы и ливни.