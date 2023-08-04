Общество

Жару до +34 градусов прогнозируют в Псковской области 7 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 7 августа. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью не будет существенных осадков, во второй половине дня и вечером пройдут кратковременные дожди, местами - грозы, ливни.

Прогнозируется ветер юго-восточных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, при грозе возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +17 до +22 градусов, днем воздух прогреется от +29 до +34 градусов.

Ранее сообщалось, что первая декада августа будет теплой, в отдельные дни даже жаркой.