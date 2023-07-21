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Причину падения петард во время фейерверка назвали в Нижнем Новгороде

Причиной полетевших в зрителей остатков петард во время салюта стал внезапно сменившийся ветер, сообщили журналистам в подрядной организации, ответственной за проведение фейерверка на музыкальном фестивале «Великая Русь» в Нижнем Новгороде.

Ранее в соцсетях было опубликовано фото и видео с фестиваля, когда во время салюта в зрителей, собравшихся у собора Александра Невского, полетели части петард. Как рассказали в региональном управлении проектами «Центр 800», речь идет об упавших остатках отработанного пиротехнического изделия. В результате инцидента никто не пострадал, в причинах произошедшего разбираются все ответственные службы.

«Из-за порывистого ветра небольшое количество догорающих пиротехнических элементов снесло не по рассчитанной траектории, и они упали в районе амфитеатра на Стрелке», - приводит сообщение подрядной организации РИА Новости.

Как подчеркнули организаторы мероприятия, по договору подрядчик несет ответственность за соблюдение безопасности на мероприятии в части проведения фейерверка.

По результатам проверки будет определен и возмещен нанесенный ущерб.