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«Роскосмос» назвал причину крушения «Луны-25»

Госкорпорация «Роскосмос» озвучила наиболее вероятную причину аварии на космической станции «Луна-25». Предполагается, что причиной стал блок измерения угловых скоростей БИУС-Л. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

На устройство поступило слишком большое число команд, из-за чего оно не смогло определить наиболее важные. Это привело к тому, что блок акселерометров не активировался и двигатель «Луны-25» не был вовремя выключен, пишет FlashNord.

В связи с этим специалисты компании разработали рекомендации, чтобы избежать подобных проблем в будущем.