Блоги / Константин Калиниченко

Утраченные иллюзии

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Иллюзии, из которых были сотканы мои мечты, больше не помогут.

Пустота всегда и везде остается пустотой»

Харуки Мураками «К югу от границы, на запад от солнца»

На этой неделе произошло два события, взаимосвязь между которыми понятна любому. Российская миссия на Луну «Луна-25» потерпела фиаско. Индийская миссия на Луну «Чандраян-3» завершилась успехом. Наш аппарат разбился о поверхность спутника Земли по причине того, что у него отказали тормоза. У индийского аппарата все сработало с хирургической точностью. Такова сухая фактура новой космической реальности.

Источник изображения: «Роскосмос»

Российская госпропаганда в подобных ситуациях обычно теряет дар речи. Потому что ни в какой методичке не описана ситуация с катастрофой российского космического корабля. Мы же лучшие, мы же первые – с нами Юрий Гагарин. А космические катастрофы – это не про нас, это про них, проклятых янки, которые все пытаются осваивать внеземные галактики при помощи коммерческих структур. Всяких там Илонов Масков и прочих космических пиратов. А кроме России и США в космической гонке, вроде как, никого и нет. Поэтому появление Индии наша пропаганда восприняла с характерной иронией, где-то между шапкозакидательством и неприкрытым презрением. Ну, какая Индия, они там, простите, воду пьют из священного Ганга, в который сами же гадят чуть выше по течению. Но как-то так вышло, что в космической гонке вооружений мы теперь стоим в глубокой задумчивости у разбитого корыта.

Только не подумайте, что я тут поглумиться над российской космической программой вышел. Вообще о другом речь. Глумиться над неудачами своей страны совершенно неуместно. Понятно, когда этим заняты покинувшие страну и впавшие в русофобию противники режима, странно видеть, когда ровно тем же самым, по несознательности или каким-то другим причинам, занимаются псковские госпропагандистские медиа. В сложившейся ситуации мне трудно понять, почему государственные СМИ злорадно хихикают и комментируют падение российской «Луны-25» при помощи известного мема «Юра, мы все продолбали».

Впрочем, оставим это на совести недалеких умом пропагандистов по обе стороны линии информационного фронта. Давайте отбросим совершенно лишние в данном случае эмоции и попробуем разобраться в ситуации холодной головой. Смотрите, что получается.

Мы живем, окруженные с детства набором стереотипов. Что наши хоккей, хлеб, шоколад, водка – лучшие в мире. И что в космосе мы всегда первые. У нас – Юрий Гагарин и «Поехали!», у них – «Челленджер» и «О, боже, мы падаем». В последнее время у некоторой части наших граждан к этому добавилось головокружение от успехов, на почве резкого вставания с колен. Порой меня заносит на страницы госСМИ и Telegram-каналы государственных структур, и я, извиняюсь, выпадаю в осадок от того, какое там царит головокружение от успехов. Полнейший отрыв от реальности, рассказы о наших фантастических успехах на фоне умирающего в корчах Запада. Причем люди, судя по всему, даже не понимают, насколько смешно и нелепо они выглядят в глазах трезвомыслящих людей. Особенно, когда сначала рассказывают, как мы в очередной раз всем утерли нос, а через пару дней приходится объяснять, почему у нас «снова не получилось».

В последнее время этот разрыв с реальностью принял масштабы непреодолимой пропасти. Федеральные медиа на полном серьезе пишут, что Россия намерена развивать совместные космические программы с Зимбабве и прочими «Буркина-Фасо». С Угандой будет совместная программа по разработке электромобилей. А с насквозь нищей Мьянмой, где у власти какая-то непонятная военная хунта, будем совместно работать над «зондированием Земли».

В это же время один из Telegram-каналов Псковского госуниверситета радостно информирует, что в вузе будут разрабатывать «газотермическое, лазерное и плазменное напыление», с целью расширения применения беспилотников, в частности, недопущения их скольжения на льду. Прочитав эту новость с коллегами, мы минут на десять погрузились в гомерический хохот – не потому, что скептики, а потому, что отчетливо представляем себе уровень научной мысли современного российского провинциального университета.

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Наступила «эра прожектерства». Такое складывается ощущение, что на руководящие посты назначают «баронов Мюнхгаузенов», способных только пыль пускать в глаза, обманывая и себя, и вышестоящее руководство, ради демонстрации успехов и величия. Но величие – это то, что нужно подтверждать практикой, с чем у нас серьезные проблемы, которые видны невооруженным глазом.

Поэтому настало время остудить пыл, умыться холодной водой и признать очевидное – технологически мы не самая передовая держава. Где-то есть эпизодические успехи, где-то работает наследие советской научной и технологической мысли. Но системно мы отстали не только от мировых лидеров, но даже от некоторых государств, которых прежде высокомерно называли «странами третьего мира». Индия вчера это наглядно доказала. Впервые за долгие годы мы дерзнули показать, что можем не только Юлию Пересильд на орбиту засылать, но и в целом в космической гонке впереди планеты всей – и не смогли.

Но эта ситуация – отнюдь не повод посыпать голову пеплом, пригорюнившись у телевизора, рассуждать, что «все пропало», или злорадно писать в запрещенных соцсетях, что «скоро Рассеюшке наступит конец».

Все, на самом деле, просто – нужно адекватно оценивать себя, наше место в мире и научиться ставить перед собой реалистичные цели. Давайте уже перестанем грезить заоблачными далями и недостижимыми пока для нас высотами, спустимся с Луны на грешную Землю и посмотрим правде в глаза. Ну, мы реально отстаем, давно уже не первые в космосе – и чем быстрее в этом себе признаемся, приведем самооценку в соответствие с реальным положением вещей, тем проще будет найти путь решения наших проблем. Перестанем изобретать «перпетуум мобиле» и переключимся на решение действительно актуальных задач. Черт с этой Луной – многие экономически успешные страны прекрасно обходятся не только без лунной, но и космической программы вообще. Зато они умеют делать качественные автомобили и в целом делать комфортной жизнь своих граждан. Может, и нам нужно перестать вечно с кем-то соревноваться за первенство в неочевидных баталиях, а сосредоточиться на более простых и нужных людям вещах?

Нам также нужно принять как аксиому, что государство слишком глубоко погрузилось во многие сферы жизни, где оно, вообще-то, должно стоять в стороне и не мешать. Наше государство, к сожалению, не умеет работать с точными настройками – оно либо полностью самоустраняется, либо, простите, контролирует настолько глубоко, что буквально лезет тебе в трусы. Государство в России из рационального контролера прикладной науки де-факто превратилось в ее собственника и неограниченного властелина. В результате к управлению процессами пришли прекраснодушные прожектеры, которые хорошо умеют эффектно пикироваться в соцсетях с Илоном Маском, рапортовать об успехах на совещаниях и рисовать красивые картинки, как наши космические корабли «бороздят просторы Большого театра». Но рано или поздно, подобно холодному душу, наступает суровая реальность.

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И последнее. Надо как-то научить нормально работать госпропаганду, пока она окончательно не утратила смысл и влияние на широкие народные массы. Потому что сейчас получается полная ерунда, когда сначала эти пропагандистские медиа выпрыгивают из штанов, сообщая городу и миру, что мы вот-вот поставим на колени наших врагов и заставим себя уважать. Про «Луну-25» рассказывали, как об историческом прорыве, сравнимом с полетом Гагарина в космос. А потом они же пытаются шутить на тему того, что «ничего страшного не произошло, мы, Юра, конечно, все продолбали, но так бывает, к тому же страна в кольце врагов». Пропаганда необходима любой стране. Но наша настолько топорная и бестолковая, что утрачивает последние остатки влияния на массы.

Последние события могут и вовсе вбить последний гвоздь в крышку пропагандистского гроба. Потому что русский народ может легко, непринужденно и бесконечно иронизировать над российским футболом или автопромом. Но космос в этой стране всегда был предметом особой гордости, а не почвой для скабрезного юмора. Одной из немногих настоящих скреп и истинных ценностей. На неделе эту скрепу уронили и разбили, а некоторые принялись по этому поводу плоско юморить. Такими темпами у нас вообще ничего святого не останется…

Константин Калиниченко