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В России предложили брать с мигрантов тысячу рублей за экзамен по русскому

Минобрнауки России предложило установить единую стоимость сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев в одну тысячу рублей, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена ‎по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации <...> — 1000 рублей», — говорится в документе.

Речь идет о тестировании, пройти которое необходимо для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России», пишет РИА Новости.

Нововведение предлагается внедрить с 1 сентября 2024 года.

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Согласно действующей норме, для оформления документов, необходимых для проживания в России, иностранец должен заплатить за экзамен 5,9 тысячи рублей, для разрешения на работу или патента — 3,8 тысячи рублей.