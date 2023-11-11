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Эстония обвинила Россию в том, что она не задерживает мигрантов на границе

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в четверг обвинил Россию в том, что она не задерживает нелегальных мигрантов на своих границах, добавив, что теперь в страну пытались проникнуть граждане Сомали, не имеющие права на въезд.

Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией в четверг приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. Финский кабмин утверждает, что «имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией.

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По словам главы эстонского МВД, миграционное давление со стороны России на финскую границу возросло, а теперь и в Эстонию из РФ пытались попасть граждане Сомали, не имеющие права на въезд.

«Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований для въезда. Однако Россия пропускает людей со своей стороны, и они подают заявление о международной защите, которое необходимо рассмотреть»", - заявил глава МВД на пресс-конференции правительства.

Ляэнеметс сообщил, что в четверг утром восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву, пишет РИА Новости.

«Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Россию. Данные лица не выразили желания получить международную защиту. Граждане Сомали вряд ли сами всё это придумали. Без соответствующих документов они не могут пересечь российскую границу», - сказал министр.