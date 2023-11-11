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Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября

Финляндия решила закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Пункты «Ваалимаа» (с российской стороны это многосторонний автомобильный пропускной пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля») будут закрыты в ночь на субботу, 18 ноября, и как минимум до 18 февраля 2024 года, уточнила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. «На этих четырех пунктах пропуска будет невозможно пересечение границы», — приводит слова Рантанен РБК.

Пункты «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» находятся в Выборгском районе Ленобласти, «Вяртсиля» — примерно в 65 км от Сортавалы в Карелии.

В этот период прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища будет сосредоточен на пунктах «Вартиус» (МАПП «Люття», расположен близ Костомукши в Карелии) и «Салла» (МАПП «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области).

Всего на российско-финской границе действуют девять КПП. Как будут работать остальные три пункта, власти не уточнили.

Решение ограничить пересечение границы власти объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище. В Хельсинки отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — из Ирака, Йемена и Сомали. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал решение России пропустить к границе мигрантов с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, а также призвал готовиться к «гадостям» со стороны России после вступления страны в НАТО. С середины сентября в Финляндию запрещен въезд на машинах с российскими номерами, а с ноября пересечь ее нельзя на велосипедах.

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В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от «добрых» отношений с Россией, и выразили сожаление по этому поводу. МИД России назвал идею Хельсинки деструктивной и предупредил, что она «приведет к новым разделительным линиям в Европе».