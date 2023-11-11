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Эстония допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией

Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией, сообщил в четверг глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар изданию Postimees.

Фото: «МК в Пскове»

«Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», - приводит цитату РИА Новости.

По его словам, Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. «Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах», - подчеркнул глава погранохраны.

Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией в четверг приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с РФ. Финский кабмин утверждает, что «имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией.