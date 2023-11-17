В России и мире

Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией

Финские пограничники установят заграждения на закрывающихся четырех пунктах пересечения границы с Россией, сообщает пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии.

«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии закроет пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра 18 ноября с 00:00, когда пересечение границы через них уже невозможно. Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства», - говорится в сообщении.

Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу, пишет РИА Новости.

Смотрите также Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября

Как заявляли в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.