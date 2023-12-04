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Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку»

Лефортовский суд Москвы оштрафовал актрису и блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки, сообщили в пресс-службе инстанции.

«Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сказали в суде.

Как пишет РИА Новости, что Ивлееву признали виновной по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

По данным суда, блогер организовала мероприятие, известное как Almost naked («Почти голый»), в котором приняли участие не менее двухсот человек. При проведении вечеринки «были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте».

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Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе «Мутабор» с полуобнаженным дресс-кодом вызвала резонанс в обществе. Праздник имел статус закрытого мероприятия, но сама блогер и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание. В результате в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Минкультуры, ФНС и суд направили обращения от возмущенных граждан с просьбой проверить Ивлееву и ее гостей на предмет различных правонарушений.

После вечеринки рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), наряд которого на празднике состоял лишь из носка, арестовали на 15 суток.

В минувший вторник Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей за причинение морального вреда. Его инициатором стал Александр Иншаков. Подписи под иском поставили 22 человека.

Сама Ивлеева дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.