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Торжество мракобесия накануне Нового года

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В конце концов, хорошо выглядеть в чьих-то глазах — не главная цель моей жизни»

Харуки Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс»

Казалось бы, за окном – последние числа декабря, неумолимо надвигаются Рождество и Новый год, пора отставить в сторону острые общественно-политические дискуссии. Самое время сменить гнев на милость, успокоить расшатавшиеся за этот год нервы, настроить мысли на позитивный лад. Но нет, у нас это так не работает. И пока одни из последних сил расталкивают конкурентов в мещанской битве за мандарины, политически активная часть общества бурлит, подобно адскому пеклу. Многим пока не до «оливье». Ей-богу, если бы Данте был жив, он бы не ограничился девятью кругами ада и нарисовал еще. Потому что мы, в современной России, зашли уже на какие-то новые, прежде неизведанные круги.

Полстраны на полном серьезе обсуждают т.н. «голую вечеринку» — мероприятие, организованное блогеркой по фамилии Ивлеева. Закрытая вечеринка для приглашенных типа звезд. Все бы ничего, но единственным условием было присутствие в полуголом виде. Ничего более страшного там не происходило. Нет, конечно, полуголая сильно немолодая певица Лолита – это треш не для слабонервных, если у вас нет склонности к геронтофилии. Но в остальном совершенно безобидное, к тому же закрытое для посторонних мероприятие.

«Голая вечеринка» (фото: социальные сети, автор неизвестен)

Но в Сеть утекли фото и началось. Увидев отечественную эстраду дезабилье, изо всех щелей полезли ревнители благочестия, борцы за нравственность и традиционные ценности. Естественно, сюжет тут же пропустили через призму СВО, раздавались истошные вопли в духе, «как вы посмели ходить голыми в год 437-летия Воронежа»? С клыков капала слюна, мероприятие сходу потребовали признать пропагандой ЛГБТ. Возможно, из-за присутствия полуголого Киркорова – ничего более похожего на ЛГБТ там не было. Ну да бог с ними.

Что хочется сказать. Вообще внешний вид потрепанных российских поп-звезд и их фрик-шоу должны волновать граждан в самую последнюю очередь. Но нужно принять как аксиому, что отечественные селебритиз страшно далеки от народа, оторвались от него настолько, насколько смогли. Ничего, кроме хайпа и бабла, их не интересует — ради этого они готовы радостно вертеть голыми задами день и ночь. За жирную пайку они устроили бы «голую вечеринку» даже на развалинах Сталинграда, а уж на СВО и тех, кто в окопах, им совершенно наплевать. Ну а то, что «мир изменился» и «новая реальность», так это не про них, это про других. Для них Куршевель поменялся на Дубай, что непринципиально, а в остальном они всеми силами живут полноценной прежней жизнью. Их дьявол по-прежнему носит Prada.

Вот тут они проспали вспышку, когда перестали быть неприкасаемыми. Оказалось, что недостаточно пару раз для проформы заявить о поддержке СВО — нужно еще и соответствовать. В т.ч. образом жизни в рамках «новой морали». Нельзя выделяться из общей массы. Если все одеты и скорбят, потрудитесь присоединиться. Кумиров это касается в первую очередь, потому что сломанный об колено кумир — очень хороший и доходчивый сигнал обществу. Когда «нагибают» какого-нибудь провинциального журналиста, это интересно ограниченному кругу лиц. Когда нагибают Киркорова — это интересно всем, а многим, чего уж скрывать, приятно. Общество во все времена испытывало садистское удовлетворение от низвергнутых кумиров. И обществу месседж: если расправились с небожителями, то с какой легкостью могут расправиться с вами.

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Селебы обгадились повторно, когда, хоть и с опозданием, узрели общественный резонанс, наложили в штаны и начали скопом под копирку извиняться. Ну, бог с ним, что вы там страшненькие, со складками везде, где только можно. Но извинялись-то за что и перед кем? Вы нарушили какой-то закон? Или нормы морали? А с каких пор пучеглазые морализаторы поимели право обсуждать закрытые вечеринки? Странно, что никто из этих «поющих трусов» не нашел смелости просто взять и послать в жопу оголтелую толпу борцунов за нравственность. Впрочем, плевать на них.

Неприятно в этой истории удивило российское общество. Понятно, что большая его часть понятия не имеет о произошедшем. Однако толпа дремучих мракобесов, которых еще пару лет назад никто бы просто не заметил, сегодня слишком громко заявляет о себе.

Вынужден констатировать неприятный и тревожный симптом: мракобесие в стране какими-то рекордными темпами поднимает голову, расправляет плечи и прочими телодвижениями утверждает себя доминирующей стратегией социального поведения. Эти люди с абсолютно ущербным ханжеским менталитетом пытаются навязать обществу свою душную пуританскую мораль. Природа этой морали кроется, несомненно, в ущербности ее носителей. Обратите внимание, все без исключения адепты пуританских ценностей – люди серые, скучные, некрасивые, начисто лишенные чувства юмора. Такие «душнилы», которых в компании всегда хочется стукнуть пыльным мешком по голове или выставить за дверь. Сегодня эти «душнилы» пытаются диктовать свою волю всему обществу.

Парадокс в том, что еще совсем недавно мы возмущались и иронизировали по поводу американского движения BLM (возможно, запрещено в РФ), которое ломало об колено традиционные ценности здорового западного общества, ставя его с ног на голову. И вот, сами напоролись на те же грабли, только зубья в них торчат в другую сторону. Но куда бы они ни торчали, страдают от них самые обычные люди и наша повседневная жизнь, которую пытаются засунуть в рамки «Домостроя».

Разумеется, если этих воинствующих оскорбленцев не остановить. Часть социума, кажется, резко ускорилась на пути к полному безумию. Отдельные особи превратились натурально в хунвейбинов. Зашеймили столичную поп-культурку, увидели, что их активность вроде как даже поощряется и радостно побежали дальше.

Два дня назад случилась аналогичная история в Волгограде, местные мракобесы накинулись на ни в чем не повинных волгоградских журналистов, организовавших самый обыкновенный костюмированный предновогодний корпоратив. А завтра куда эти хунвейбины нагрянут? По квартирам начнут шляться, проверять, не смотрят ли граждане дома программу «Время» в одних трусах и носках? За что еще нам прилетит уже завтра по линии морали и нравственности?

А вчера беда пришла в Псков. Напомнила о себе экс-директор госмедиахолдинга Ирина Назарова. Зашла в известную псковскую кофейню «Диалог» на улице Калинина, увидела там на стене картины и незамедлительно оскорбилась. Картины не прошли тест на соответствие. Врубила на полную мощность режим Савонаролы, принялась причитать и обличать безнравственность псковичей. Само собой, накатала пост в соцсетях, чтобы о ее праведном гневе узнало как можно больше народу. Будь мы в здоровом обществе, достаточно было бы просто покрутить пальцем у виска, сославшись на то, что каждый имеет полное право сходить с ума удобным ему способом. Ведь многие псковские журналисты помнят другую Ирину Назарову – ту, что с провокационно глубоким декольте лихо отплясывала на балах прессы. Но увы, дело в том, что общество наше, очевидно, сильно болеет. Притом отказывается признавать это и, тем самым, только усугубляет беду. Нетрудно предположить, что в самое ближайшее время нас ждет немало подобных сюжетов. Самые обычные люди могут оказаться заложниками набирающего силу социального безумия.

Фото: «ДИАЛОГ кофейня Псков» / «ВКонтакте»

И прежде, чем пожелать всем счастливого Нового года, хочу сказать: Система — але! Остуди пыл набравшихся смелости и охреневших от безнаказанности воинствующих идиотов. Иначе мы очень быстро придем к тому, что общество получит патрули полиции нравственности не только по столичным дискотекам, но и по собственным постелям.

С Новым годом, дамы и господа. Пусть он будет лучше последних четырех странных лет. Здоровья всем, психического и физического. И пусть в 2024 году наступит долгожданный мир.

Константин Калиниченко