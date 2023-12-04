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В Госдуме предложили учредить «Орден Носка» в честь «голой» вечеринки Ивлеевой

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой произошли «тектонические сдвиги», которых ждали десятилетиями. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Ямпольской, она собирается «посмотреть внезапно не голубой "Огонек" впервые за тридцать лет.».

«Тут впору не штрафовать и привлекать, а, напротив, учреждать для наших так называемых селебрити Орден Носка — по аналогии с Орденом Подвязки», - высказалась Елена Ямпольская.

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Она добавила, что таких «тектонических сдвигов» в шоу-бизе и эстраде «алкали десятилетиями», а в итоге все получилось за один вечер.

Как отмечает «Московский комсомолец», ранее Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей после скандальной вечеринки. Многие гости пришли туда в нижнем белье, а рэпер Vacio - в одном лишь носке на пенисе.