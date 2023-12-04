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Андрей Турчак: Обстрел Белгорода — это теракт, который не останется безнаказанным

Обстрел Белгорода — это теракт, который не останется безнаказанным, «Единая Россия» окажет помощь местным жителям. Об этом в своем Telegram-канале заявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Он сообщил, что созвонился с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.

«Наши волонтеры уже работают на улицах. Помогают медикам и спасателям, оказывают психологическую поддержку людям. В региональном исполкоме партии разворачиваем пункт помощи. Сюда можно будет обратиться за любой поддержкой - от продуктов питания и теплых вещей до бытовых вопросов. В штабе общественной поддержки временно такая помощь оказываться не будет, он тоже пострадал. Также окажем помощь городским властям в ликвидации последствий обстрела на улицах города», - написал Андрей Турчак и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших.

По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 14 человек, 108 ранены.

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