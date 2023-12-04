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Названа возможная причина ДТП с 66 автомобилями в Новгородской области

Массовое ДТП на трассе М-11 в Новгородской области произошло после столкновения Chery с ограждением: на «китайце» были шины, не соответствующие погоде - на улице стоял крепкий мороз, на дороге лед, сообщает СУ СК по региону.

Крупнейшее за последнее время ДТП на платной трассе между Москвой и Петербургом произошло в понедельник на 525-м километре: столкнулись 66 грузовых и легковых автомашин. Четыре человека погибли: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок) - а пострадали еще 19, из них пятеро детей.

Движение в сторону Москвы пришлось перекрывать на многие часы. Во вторник утром проезд по трассе полностью восстановили, пишет РИА Новости.

«Предварительно установлено, что автомобиль Chery под управлением 70-летнего жителя Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением. Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь», - описывает СУ СК начало массовой аварии.

Через некоторое время ехавшие в попутном направлении автомобили «начали совершать последовательные столкновения с Chery и между собой», в их числе оказался водитель Honda, который, пытаясь уйти от столкновения, также наехал на ограждение.

«Водитель и его супруга покинули автомобиль и вышли на проезжую часть, где стали жертвами ДТП. В машине находилось двое детей, 2021 и 2023 года рождения. 9-месячный ребенок погиб на месте, второй доставлен в больницу», - говорится в релизе.

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По предварительным данным, на задней оси Chery были установлены «покрышки, не соответствующие дорожным условиям», что и могло стать причиной первой аварии. Как уточнили в СУ СК, на вид шины летние, но могут быть и стертые в ноль зимние. Точку в этом вопросе поставит экспертиза.

Помимо этого, следователи выясняют, насколько качественно подрядчик содержал дорогу. По факту уже возбуждены уголовные дела о нарушении Правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.