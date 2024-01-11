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Координатора «Левого фронта» Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, решение огласила судья Евгения Николаева.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля», - приводит слова судьи РИА Новости.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что обосновывающие арест документы составляют охраняемую законом тайну. Публику допустили к самому началу слушания и оглашению итогового решения. За этот короткий период Удальцов успел рассказать журналистам, что его обвиняют в размещении постов «в поддержку ребят из Уфы» - участников «марксистского кружка», которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.

Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Как заявляла защита мужчины, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.

Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма «Левый фронт». Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.

Добавим, Сергей Удальцов приезжал в Псковскую область в преддверии президентских выборов 2018 года и встречался с псковичами.