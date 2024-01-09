Политика

В отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма

Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, в его квартире прошел обыск. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Виолетта Волкова.

«В четверг утром у Удальцова был проведен обыск, изъяли электронные носители и гаджеты. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Его увезли на допрос в Следственный комитет, - сказала она.

По словам Волковой, она пока не знает, предъявлено ли ее подзащитному обвинение. «С чем именно связано это уголовное дело, я пока тоже не знаю», - сказала она.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.

Сергей Удальцов приезжал в Псковскую область в преддверии президентских выборов 2018 года и встречался с псковичами.

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