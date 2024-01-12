В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии

В России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных, так свой союз скрепили молодые учителя из Воронежской области Роман и Дарья Бабаевы, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
Уточняется, что молодожены заранее зарегистрировали подтвержденные биометрические данные.
Регистрация прошла в павильоне №75 в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме «Россия». Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко поздравил молодоженов с днем бракосочетания, подчеркнув, что это особенная церемония, его слова зачитал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий, пишет РИА Новости.
Поволоцкий, в свою очередь, также пожелал молодожёнам взаимопонимания и семейного счастья. Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем появится возможность создать полноценный сервис регистрации брака по биометрии.
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля.