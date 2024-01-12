В России и мире

В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии

В России прошла первая свадебная церемония, в которой брак регистрировался без паспорта, но с использованием биометрических данных, так свой союз скрепили молодые учителя из Воронежской области Роман и Дарья Бабаевы, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).

«На полях выставки "Россия" состоялась первая в стране свадебная церемония с использованием биометрической идентификации. Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области - Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов - с помощью планшета», - рассказали в ЦБТ.

Уточняется, что молодожены заранее зарегистрировали подтвержденные биометрические данные.

Регистрация прошла в павильоне №75 в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме «Россия». Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко поздравил молодоженов с днем бракосочетания, подчеркнув, что это особенная церемония, его слова зачитал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий, пишет РИА Новости.

«Вы стали первой парой в России, чей брак скреплен не только любовью и уважением, но и передовыми технологиями. Но уверен, что даже в век технологий сила настоящей любви остается незыблемой. Пусть этот волшебный день станет началом череды счастливых и удивительных событий в новой совместной жизни», - сказано в поздравлении Григоренко.

Поволоцкий, в свою очередь, также пожелал молодожёнам взаимопонимания и семейного счастья. Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем появится возможность создать полноценный сервис регистрации брака по биометрии.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля.