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Диверсанты пыталась зайти на территорию Курской области, был бой - губернатор

Губернатор Курской области сообщил о попытке диверсантов перейти границу на территории региона.

«Уважаемые куряне, в нашем регионе выдалась неспокойная ночь. Сбиты 11 украинских БПЛА. До сих пор не снята ракетная опасность. На данный момент со стороны Украины ведётся обстрел посёлка Тёткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионной разведывательной группы, был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», - сообщил глава региона в своем Telegram-канале во вторник.

Есть пострадавший. Местный житель получил лёгкое ранение, ему оказали необходимую помощь.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос: «Испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов в регионы РФ?»