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На Солнце произошла вторая за день мощнейшая вспышка

Ученые зарегистрировали новую вспышку высочайшего класса Х. Вспышка такой мощности стала второй за день, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«11 мая в 14.44 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S18W60) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 46 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», - говорится в сообщении.

Это вторая вспышка высочайшего класса, зафиксированная в субботу. Ранее сообщалось о вспышке X5.8.

Всего за последние две недели произошло 12 вспышек высочайшего класса X, пишет ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

В настоящее время на Земле наблюдается магнитная буря экстремального уровня.