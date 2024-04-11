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В России и мире

Пенсионерка лишилась квартиры и 20 млн рублей, поговорив с мошенниками

12.05.2024 17:52|ПсковКомментариев: 0

В Петербурге 72-летняя женщина лишилась квартиры и 20 млн рублей, поговорив с мошенниками. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, неизвестные злоумышленники регулярно общались с пенсионеркой с 3 февраля по 10 мая, передает издание. Преступники под предлогом якобы обеспечения сохранности накоплений женщины убедили ее перевести деньги на «безопасный счет».

Позже злоумышленники убедили пожилую женщину продать свою квартиру. Деньги она также отдала мошенникам. Сообщается, что общий ущерб от действий аферистов составил более 20 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование преступления. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Как передает «Газета.Ру», ранее телефонные мошенники убедили профессора СПбГУ отдать им все накопления, женщина лишилась трех миллионов рублей.

Напомним, в Псковской области также отмечены очередные факты дистанционного мошенничества. Причиненный потерпевшим ущерб составил в общей сложности около 700 тысяч рублей. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения махинаторов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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