Происшествия

На 700 тысяч рублей обманули мошенники доверчивых жителей Псковской области

В Псковской области отмечены очередные факты дистанционного мошенничества. Причиненный потерпевшим ущерб составил в общей сложности около 700 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Печорского района звонили неизвестные лица.

«Путем разнообразных ухищрений под предлогами, якобы, предоставления собеседникам дополнительного заработка в Сети, а также освобождения родственников от уголовной ответственности за совершение ДТП завладели сбережениями доверчивых людей. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых граждан при осуществлении ими операций купли-продажи товаров в Сети. В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, не досчитались в совокупности около 700 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование», - рассказали в УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения махинаторов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях.