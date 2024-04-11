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Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ вместо Патрушева

Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ.

На эту должность назначен Сергей Шойгу, ранее занимавший пост министра обороны. Об этом в воскресенье 12 мая сообщают российские СМИ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри. Он добавил, что новый секретарь Совбеза будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК), а также курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.