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Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ

Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны Российской Федерации.

Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на Совет Федерации.

На снимке: Андрей Белоусов. Фото: Газета.ру

«В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств... на должность Министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в заявлении.

Напомним, что ранее пост министра обороны занимал Сергей Шойгу.