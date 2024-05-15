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Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от ультрафиолета

Некачественные солнечные очки могут привести к повреждениям сетчатки, так как отсутствие должной защиты пропустит ультрафиолет внутрь широкого и незащищенного естественным путем зрачка, заявила офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова.

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«Главное в солнцезащитных очках - это качественная защита от ультрафиолета. Если ее нет, очки будут пропускать ультрафиолетовые лучи внутрь глаза. И это гораздо хуже, чем вообще обходиться без солнцезащитных очков. При ярком свете - зрачок сужается тем самым препятствуя прохождению ультрафиолета. А в темных очках - зрачок широкий, и вредные лучи беспрепятственно проникают в глаз и вызывают повреждения сетчатки», - отметила Ирина Крестьянинова.

По словам врача, самый идеальный вариант для солнцезащитных очков - это 100% блокировка ультрафиолетовых лучей. В этом случае солнцезащитные очки рекомендуется носить всем без исключений, потому что проще предотвратить негативные последствия для глаз, чем их вылечить, пишет РИА Новости.

При покупке солнцезащитных очков, как добавила офтальмолог, необходимо убедиться в наличии маркировки UV400 (то есть защита от всего спектра ультрафиолетового излучения до 400 нанометров, что и означает 100% защиту). Степень светопропускания (затемнения) обозначается цифрами 0-4. Для жизни в центральной полосе России достаточно маркировки 1-2, для поездки на море или в горы-3-4. Цвет линз на защиту от ультрафиолета не влияет. Буква P (Polarized) на оправе означает, что очки поляризованы. Они «отсекают» яркие солнечные блики, что удобно при вождении автомобиля.