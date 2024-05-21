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Россиянка увидела свое фото в рекламе товаров для взрослых и обратилась в суд

Суд в Калуге рассмотрел иск о нарушении закона об авторских правах, запрете использования фотографий без разрешения и взыскания компенсации в 500 тысяч рублей.

Установлено, что калужанка обнаружила на сайте маркетплейса свою фотографию в полуобнаженном виде. Продавец использовал изображение в качестве рекламы своего товара для взрослых. Однако героиня не давала на это согласия. Девушка потребовала убрать её изображение, но владелец страницы отказался.

Интимные фото сделал профессиональный фотограф по заказу калужанки и для её личного использования. Права на изображения получила заказчица. Она только разрешила фотографу обработать и скрыть на одном фото участки тела для портфолио фотографа. Однако дальше это изображение дорисовали и использовали обнаженное фото на маркетплейсе в качестве основной иллюстрации для рекламы товаров интимного назначения, пишет Kaluga-poisk.

В суде владелец ресурса сообщил, что уже убрал изображение. Иск калужанки удовлетворили частично, с индивидуального предпринимателя взыскали компенсацию за нарушение авторских прав в размере 50 000 рублей, 100 тысяч рублей за моральный вред, судебные расходы в размере 38 624 рубля, а также расходы по уплате госпошлины.