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В Петербурге зарегистрировали первый случай заболевания ботулизмом

Первый случай заболевания ботулизмом зафиксирован в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил источник «Известий».

По его данным, заболевший находится на стационарном лечении в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

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Накануне, 24 июня, источник «Известий» сообщил о новых случаях заболевания ботулизмом в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. По его сведениям, в этих регионах стационарное лечение потребовалось еще четырем людям. При этом общее количество заболевших достигло 375 человек, большая часть из них находится в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что 149 пациентов были выписаны из больниц.

В тот день же в департаменте здравоохранения Костромской области сообщили, что в России зафиксирован первый случай смерти от ботулизма. Скончался 21-летний мужчина.

15 июня Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Похожие случаи отравления были позже зафиксированы в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло почти 200 т, в том числе более 60 т — в столице.

Причиной массового заражения стала фасоль, содержавшаяся в блюдах, которыми отравились потребители. Роспотребнадзор установил, что предприятие, на котором изготавливали этот полуфабрикат для салатов, находится в промышленной зоне рядом со свалкой отходов и работает в антисанитарных условиях.