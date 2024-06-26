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Экс-политик Ирина Хакамада отдала мошенникам крупную сумму денег

Журналист и бывший политический деятель Ирина Хакамада попалась на уловку мошенников. Об этом сообщают Telegram-каналы и российские СМИ.

Отмечается, что женщине в мессенджере начали поступать сообщения от близкой подруги по имени Людмила В. с просьбами одолжить 400 тыс. рублей. Знакомая экс-политика якобы нуждалась в наличных деньгах, так как находится во Франции.

Как передает «Газета.Ру», Ирина Хакамада долго не раздумывала и сразу перевела средства по предоставленным реквизитам. Журналисты выяснили, что счет получателя был открыт на имя Давида Андрониковича. Однако это не остановило женщину, желавшую помочь знакомой.

На следующий день Хакамада созвонилась с подругой, чтобы спросить, как у нее дела, и с изумлением узнала, что никто у нее ничего не занимал.

После этого бывший политический деятель обратилась в правоохранительные органы.

Фото: mk.ru