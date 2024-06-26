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Лариса Долина стала жертвой мошенников и продала квартиру

Советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации Лариса Долина стала жертвой мошенников. В связи со сложившейся ситуацией артистка записала обращение в своих социальных сетях.

Фото: Telegram-канал Ларисы Долиной

«В связи с большим количеством вопросов от представителей я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», - сказала Лариса Долина.

По данному факту возбуждено уголовное дело, артистка признана потерпевшей, на ее квартиру наложен арест.

«Установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов больше меня не беспокоить», - добавила Лариса Долина.

Ранее в Telegram-каналах прошла информация, что утром во вторник к квартиру 68-летней артистки в Хамовниках якобы приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками. Уточняется, что артистка под давлением телефонных мошенников продала квартиру и перевела более 100 миллионов рублей аферистам на «безопасный счет». Baza пишет, что звезду убедили по телефону, что «сделка фиктивная, и на самом деле квартира останется в её имуществе». Общую сумму переводов оценивает в 180 миллионов рублей.