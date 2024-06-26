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В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах

Участки для голосования на проходящих в воскресенье выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

В Узбекистане в воскресенье состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии, пишет РИА Новости.

Участки для голосования открылись в стране в 8.00 (6.00 мск). По состоянию на 17.00 (15.00 мск) проголосовали 71,52% избирателей или более 14,2 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.

«Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано», ─ сказал представитель ЦИК.

По его словам, первые данные по итоговой явке и предварительные данные результатов выборов огласят 28 октября.

Напомним, что председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и его заместитель Сергей Кулаков принимали участие в наблюдении за выборами.