Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Иван, белиссимо!
Задай вопрос о мунреформе!
Господин Рейтингомер
велик могучим русский языка
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
босиком по траве
животноводство в Новосокольниках
 
 
 
ещё Политика 23.10.2024 18:090 «Круглый стол»: Муниципальная реформа в действии. ВИДЕО 27.10.2024 13:301 Игорь Сопов принимается участие в наблюдении за выборами в Республике Узбекистан 26.10.2024 18:280 Экс-лидер «Родины» ушел с поста сопредседателя «Справедливой России» 23.10.2024 18:090 «Круглый стол»: Муниципальная реформа в действии. ВИДЕО 23.10.2024 17:422 Иван Белугин: Нельзя забывать, что благополучие жителей — наша первоочередная задача 23.10.2024 17:300 Елена Тимашова: Первым восьми муниципальным округам было сложнее всего
 
 
 
Самое популярное 23.10.2024 17:043 Свадьбу «гуля и няшки» из Пскова обсуждают по всей стране 22.10.2024 20:002 Интерактив: Скамейка из «Смешариков» 24.10.2024 11:324 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 20.10.2024 19:320 Людей эвакуируют из псковского «Акваполиса» 23.10.2024 12:390 Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Игорь Сопов принимается участие в наблюдении за выборами в Республике Узбекистан

27.10.2024 13:30|ПсковКомментариев: 1

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и его и его заместитель Сергей Кулаков принимают участие в наблюдении за выборами в Республике Узбекистан сегодня, 27 октября. Об этом сообщили в избирательной комиссии Псковской области. 

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Сегодня, 27 октября, в Республике Узбекистан выбирают депутатов Законодательной палаты – нижней палаты Олий Мажлиса (парламента) и депутатов областных, городских и районных кенгашей (советов). Общее число кандидатов – 29 314 человек.

В составе нижней палаты Олий Мажлиса 150 депутатов. Выборы впервые проводятся по смешанной системе: 75 депутатов выберут в едином округе пропорционально по спискам партий, получившим не менее 7% действительных голосов; 75 депутатов – в одномандатных избирательных округах.

К участию в выборах допущены пять из пяти зарегистрированных политических партий. Не менее 40% от общего числа кандидатов партии должны быть женщинами.

В едином округе число выдвинутых в Законодательную палату кандидатов составляет 500 человек (294 мужчин и 206 женщин), а в одномандатных округах 374 человека (189 мужчин и 185 женщин). 

Общее число избирателей в Узбекистане -19 826 858 человек. Ещё порядка двух миллионов граждан Республики находятся за рубежом. Организовано более 11 тысяч избирательных участков, включая 56 зарубежных участков в 39 странах, из них наибольшее число в России – семь.

В Ташкенте на отдельных участках избиратели смогут проголосовать посредством бумажного бюллетеня или с помощью устройства электронного голосования (аналогичные используют в более 30 странах).

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 281 человек
27.10.2024, 13:550 В Пскове прошёл областной чемпионат по джиу-джитсу. ФОТО 27.10.2024, 13:301 Игорь Сопов принимается участие в наблюдении за выборами в Республике Узбекистан 27.10.2024, 13:100 Отделение воздушно-силовой атлетики в Пскове примет первых учеников в начале 2025 года 27.10.2024, 12:540 20 спортсменов установили личные рекорды на субботнем забеге «5 вёрст» в Пскове
27.10.2024, 12:200 Почти 300 тысяч автомобилей зарегистрировано в Псковской области 27.10.2024, 12:031 Вылет самолета авиарейса Москва - Псков задерживается на 4 часа из-за тумана 27.10.2024, 11:400 Кинолог рассказал, почему на самом деле собаки виляют хвостом 27.10.2024, 11:200 В течение дня на территории Псковской области ожидается туман
27.10.2024, 11:000 24% псковичей считают конфликты со сверстниками причиной ненависти к школе - опрос 27.10.2024, 10:430 Выставка работ псковских художников открылась в центральной библиотеке 27.10.2024, 10:202 Насельницы Псковского Спасо-Елеазаровского женского монастыря окончили богословские курсы для монашествующих 27.10.2024, 10:000 Концертно-развлекательную программу «Мы вместе. Мы едины» представят в Пскове на «Волшебной горе»
27.10.2024, 09:400 Александр Котов: Всем автомобилистам доброго пути, а пассажирам – безопасных поездок 27.10.2024, 09:200 День автомобилиста празднуют в РФ 27.10.2024, 09:000 Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 ноября 26.10.2024, 22:000 Великолукским школьникам напомнили о правилах дорожного движения
26.10.2024, 21:380 Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26.10.2024, 21:200 Розыск высокого псковича со шрамами и татуировкой на руке продолжает полиция 26.10.2024, 21:010 Полицейские провели профилактическую встречу с детьми в Пушкиногорском районе 26.10.2024, 20:410 Путин подписал закон, уточняющий правила отмены взыскания алиментов
26.10.2024, 20:200 Жительница Пушкинских Гор лишилась миллиона рублей из-за мошенников 26.10.2024, 20:000 Участковые и следователи требуются в полицию Великих Лук 26.10.2024, 19:400 Анонимный сервис Ask.fm объявил о закрытии 26.10.2024, 19:220 Псковичи представляют регион на чемпионате «Абилимпикс» в двух компетенциях
26.10.2024, 18:550 Открытый турнир по самбо проходит в Пскове  26.10.2024, 18:280 Экс-лидер «Родины» ушел с поста сопредседателя «Справедливой России» 26.10.2024, 18:060 Псковичка зарезала собутыльника и пыталась обвинить в этом умершего сожителя 26.10.2024, 18:011 Путин подписал закон о расчете военных пенсий
26.10.2024, 17:400 Одну полосу движения на улице Максима Горького в Пскове закроют с 28 октября 26.10.2024, 17:200 Пострадавший появился в ДТП с водителем без прав на улице Инженерной 26.10.2024, 17:030 На Солнце наблюдают магнитные петли высотой существенно больше Земли 26.10.2024, 16:400 Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
26.10.2024, 16:220 Осторожно: газ! 26.10.2024, 16:010 Движение по улице Юбилейной в Пскове затруднено из-за ДТП 26.10.2024, 15:433 «Севкабель» запустил новое производство в Псковской области 26.10.2024, 15:180 70 кг взрывчатки и более 300 кг наркотиков не пропустили в Россию псковские таможенники
26.10.2024, 14:550 Минпросвещения: уровень занятости участников «Абилимпикса» составляет 93% 26.10.2024, 14:350 «Управдом»: Как правильно платить за ЖКУ и не попадаться на уловки мошенников? 26.10.2024, 14:130 Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов работает в Псковской области 26.10.2024, 13:500 Как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников, рассказал эксперт
26.10.2024, 13:290 В Госдуме рассказали о вступающих в силу в ноябре законах 26.10.2024, 13:072 Первый этап ремонта тротуаров на улице Госпитальной завершили в Пскове 26.10.2024, 12:400 Платежи по ипотеке в России оказались на 20% ниже ставок аренды жилья 26.10.2024, 12:181 Минфин указал на угрозу финстабильности из-за роста долговой нагрузки развитых стран
26.10.2024, 11:530 Выставочный проект Изборского музея представили в Брянской области 26.10.2024, 11:300 На Солнце произошла вспышка высшего балла 26.10.2024, 11:050 Флешмоб с флажками России пройдет на «Волшебной горе» 4 ноября 26.10.2024, 10:400 В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов
26.10.2024, 10:200 Концерт «Наследие Елены Образцовой» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.10.2024, 10:010 Гастроэнтеролог объяснила неэффективность диеты по группам крови 26.10.2024, 09:380 «Индекс кофе с бутербродом» в России вырос на 3,5 пункта 26.10.2024, 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области
26.10.2024, 09:000 Усвятский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 25.10.2024, 22:000 Где могут работать подростки с 14 лет, рассказала юрист 25.10.2024, 21:400 Химиков и биологов приглашают на работу в псковскую полицию 25.10.2024, 21:200 45% псковичей поддерживают введение банковского механизма «второй руки» – опрос
25.10.2024, 21:000 Псковская библиотека «Радуга» победила в конкурсе актуальных форматов работы с молодежью 25.10.2024, 20:400 В финал ежегодного рейтинга работодателей от hh.ru вышла одна псковская компания 25.10.2024, 20:200 Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 25.10.2024, 20:000 День народного единства отпусками и отгулами продлят 9% работающих псковичей – опрос 
25.10.2024, 19:400 Экологический слёт «ПсковЭко» состоится 8 ноября 25.10.2024, 19:250 Некачественное масло обнаружили в интернате для престарелых и инвалидов 25.10.2024, 19:200 Алексей Форш: Люди поверили в ТОСы 25.10.2024, 19:070 Водоснабжение появится на улице Каупужа в Пыталово
25.10.2024, 19:030 Станислав Стармолотов о приватизации «Псковпассажиравтотранса», Северном обходе и штрафах за отсутствие ОСАГО 25.10.2024, 19:000 Креативный центр «Культура» приглашает псковичей на свой день рождения  25.10.2024, 18:551 «Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ. ВИДЕО 25.10.2024, 18:400 «Ночь искусств» организуют в Псковском музее 3 ноября
25.10.2024, 18:300 Конференция, посвященная работе по предупреждению новых преступлений, прошла в ФСИН 25.10.2024, 18:200 Завершилась видеотрансляция программы «Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ 25.10.2024, 18:200 Псковичи победили в конкурсе «Молодая семья Союзного государства» 25.10.2024, 18:090 Камерный женский хор «Апрель» из Гатчины выступит в Пскове 26 октября
25.10.2024, 18:080 Лучники из Великих Лук могут проводить тренировки круглогодично - Николай Козловский 25.10.2024, 18:070 До +13 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 26 октября 25.10.2024, 18:040 «Подстрочник»: О гастролях русского драмтеатра Удмуртии в Пскове. ВИДЕО 25.10.2024, 17:550 Контрольные цифры приема в вузах на 2025/26 учебный год сохранят на уровне этого года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru