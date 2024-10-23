Политика

Игорь Сопов принимается участие в наблюдении за выборами в Республике Узбекистан

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и его и его заместитель Сергей Кулаков принимают участие в наблюдении за выборами в Республике Узбекистан сегодня, 27 октября. Об этом сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Сегодня, 27 октября, в Республике Узбекистан выбирают депутатов Законодательной палаты – нижней палаты Олий Мажлиса (парламента) и депутатов областных, городских и районных кенгашей (советов). Общее число кандидатов – 29 314 человек.

В составе нижней палаты Олий Мажлиса 150 депутатов. Выборы впервые проводятся по смешанной системе: 75 депутатов выберут в едином округе пропорционально по спискам партий, получившим не менее 7% действительных голосов; 75 депутатов – в одномандатных избирательных округах.

К участию в выборах допущены пять из пяти зарегистрированных политических партий. Не менее 40% от общего числа кандидатов партии должны быть женщинами.

В едином округе число выдвинутых в Законодательную палату кандидатов составляет 500 человек (294 мужчин и 206 женщин), а в одномандатных округах 374 человека (189 мужчин и 185 женщин).

Общее число избирателей в Узбекистане -19 826 858 человек. Ещё порядка двух миллионов граждан Республики находятся за рубежом. Организовано более 11 тысяч избирательных участков, включая 56 зарубежных участков в 39 странах, из них наибольшее число в России – семь.

В Ташкенте на отдельных участках избиратели смогут проголосовать посредством бумажного бюллетеня или с помощью устройства электронного голосования (аналогичные используют в более 30 странах).