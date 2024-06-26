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Собор Парижской Богоматери открыл двери после восстановления от пожара 2019 года

Собор Парижской Богоматери открыл двери в субботу, 7 декабря, после восстановления от пожара 2019 года.

Фото и видео: Telegram-канал Mash

8 декабря состоится первая публичная месса. В этот день собор откроется для всех посетителей. Однако для посещения им было необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте собора и выбрать время визита. На мессы с 8 по 15 декабря 1,5 тысячи доступных билетов раскупили за считанные минуты, пишет «Интерфакс».

Собор Парижской Богоматери - одна из знаковых достопримечательностей Парижа. В апреле 2019 года там произошел сильный пожар. Масштабная реконструкция шла около пяти с половиной лет.

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Более 340 тысяч человек из более 150 стран пожертвовали на восстановление собора в совокупности около $364 млн.

До пожара Собор Парижской Богоматери ежегодно посещали порядка 10-12 млн туристов. В этом году ожидается 14-15 млн посетителей.