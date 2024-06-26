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Глава СК РФ наградил Лукашенко медалью «За верность служебному долгу»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин 12 декабря вручил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко медаль «За верность служебному долгу».

Фото: «БелТа»

Александр Бастрыкин подчеркнул, что хотел бы начать встречу с приятной миссии — вручить главе белорусского государства от имени коллектива Следственного комитета России медаль «За верность служебному долгу», пишет «БелТа».

«В честь вашего юбилея и за то, что вы укрепляете наше сотрудничество — следственных комитетов Беларуси и России — и вносите в это в том числе свой неоценимый вклад», — сказал председатель СК РФ.