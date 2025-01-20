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За сутки водолазы подняли со дна у причала в Анапе 1350 кг мазута

За сутки водолазы МЧС России подняли со дна у причала в Анапе 1350 кг мазута. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе министерства.

Фото: МЧС России/ Telegram-канал

«За прошедшие сутки обследованы дно и причал в районе поселка Витязево. Под водой за сутки вручную собрано и поднято на поверхность 27 мешков (1350 кг) с нефтепродуктами», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что ежедневно специалисты обследуют около 955 км берега. По данным МЧС, случаи точечных выбросов мазута обнаружены на 17 участках.

При этом в общей сложности с начала работ было очищено 347 км берега и собрано свыше 178,5 тыс. т загрязненного песка и грунта. За всё время водолазы совершили 230 спусков на дно моря для его очищения.

Напомним, что сейчас для устранения последствий экологической катастрофы на Чёрном море открыт набор добровольцев из Псковской области.