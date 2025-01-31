Общество

Открыт набор добровольцев из Псковской области для ликвидации последствий ЧС на Черном море

Открыт набор добровольцев из Псковской области для ликвидации последствий разлива танкеров с мазутом в Черном море, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Конечно вы все слышали об экологической катастрофе, которая развернулась на берегах Черного моря», - напомнил Михаил Ведерников.

Волонтёры со всей страны приезжают помогать в ликвидации последствий крушения танкеров. Ежедневно в этой работе принимают участие порядка 4 тысяч человек, но разлитого мазута очень много.

«Мы объявляем набор добровольцев, кто готов работать в зоне ЧС в Краснодарском крае с 24 февраля по 6 марта», - сказал глава региона.

От Псковской области будет сформирована делегация из 10 волонтеров, которым будет обеспечено питание, место для проживания и трансфер.

«Прошу всех добровольцев оценить сложность этой работы. Это зона ЧС, поэтому при проблемах со здоровьем лучше воздержаться от поездки», - призвал губернатор.

Предварительную регистрацию для отбора можно пройти здесь