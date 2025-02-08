В России и мире

Главы МИД стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против РФ

Главы МИД стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России.

Ранее сообщалось, что ЕC в рамках разрабатываемого 16-го пакета антироссийских санкций может отключить еще около 15 банков от системы международных платежей SWIFT, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, также планируется ввести меры против более чем 70 судов «теневого» флота, участвующих в перевозке российской нефти, пишет «Коммерсантъ».

Санкции включают запрет на импорт первичного российского алюминия и включение в список 73 новых судов «теневого» флота. На алюминий из России приходится 8% общего объема европейского импорта.