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«Анора» завоевал «Оскар» как лучший фильм

Картина «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, стала настоящим триумфатором на церемонии вручения «Оскара», получив награды в нескольких ключевых категориях. Фильм был удостоен премии за «Лучший фильм», а Шон Бейкер — за «Лучшего режиссера».

Фото: Carlos Barria / Reuters

Главная героиня картины, Майки Мэдисон, также была отмечена за «Лучшую женскую роль». Кроме того, «Анора» выиграла в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж», пишет РБК.

Напомним, Юра Борисов, номинированный на «Лучшую мужскую роль второго плана», не смог завоевать награду, уступив ее Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».