Культура

Юрий Борисов не получил «Оскар»

Российский актер Юрий Борисов не смог завоевать заветную статуэтку «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Анора».

Фото: Кинопоиск

Премию в этой номинации получил Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».

Объявляя победителя, Роберт Дауни-Младший отметил, что Борисов «находится в правильном месте» и его ждет большое будущее в киноиндустрии, пишет Telegram-канал Baza.

В этой категории также номинировались Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Напомним, российского актера впервые номинировали на премию «Оскар».