Юрий Борисов не получил «Оскар»

Российский актер Юрий Борисов не смог завоевать заветную статуэтку «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Анора».
Фото: Кинопоиск
Премию в этой номинации получил Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».
Объявляя победителя, Роберт Дауни-Младший отметил, что Борисов «находится в правильном месте» и его ждет большое будущее в киноиндустрии, пишет Telegram-канал Baza.
В этой категории также номинировались Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.
Напомним, российского актера впервые номинировали на премию «Оскар».