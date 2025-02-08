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Эстония планирует построить первые укрепления на границе с Россией к осени

Эстония планирует закончить строительство первых укреплений на границе с Россией к осени 2025 года, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонских военных и чиновников.

Ранее новый глава эстонского МВД Игорь Таро заявил, что Эстония, возможно, никогда не сможет полностью завершить строительство инфраструктуры на границе с Россией, так как в процессе «постоянно возникают новые проблемы, а также дополнительные технические вызовы».

«Планируется, что к осени будет готов первый опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке (Эстонии — ред.), а также четыре бункера будут возведены на юго-восточной границе (с Россией — ред.)», — говорится в публикации.

ERR указывает, что тип планирующихся к строительству бункеров вооруженные силы Эстонии выберут к началу лета.

По данным ERR, оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров на границе с Россией. Оборонительные сооружения расположатся также и в частных землевладениях, хотя преимущественно они будут возводиться на государственной земле. Сеть укреплений также включит противотанковые заграждения и огневые позиции, а часть ее элементов будет устанавливаться лишь в «кризисное время».

Предыдущий глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра, пишет РИА Новости.

Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.