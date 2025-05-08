В России и мире

Индия и Пакистан согласились на прекращение огня

Власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня», — написал американский лидер.

Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу, пишет РИА Новости.

В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Исламабад и Нью-Дели согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.