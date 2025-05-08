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Пакистан начал военную операцию против Индии

Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции «Баньян-уль-Марсус» — «Прочная стена». Ее назвали ответом на «продолжающиеся провокации» со стороны Индии. Об этом в субботу, 10 мая, сообщают иностранные и российские СМИ.

По данным журналистов, армия Пакистана нанесла серию ударов по индийским военным объектам. Пострадали авиабазы Удхампур и Патханкот. Кроме того, СМИ сообщили об уничтожении склада сверхзвуковых противокорабельных ракет. Источники телевизионного канала Geo TV утверждают, что в результате кибератаки Пакистан вывел из строя «70% электросети Индии».

Как отмечает «Коммерсант», в ответ Индия выпустила ракеты по трем авиационным базам — одна из них находится недалеко от столицы Пакистана.

The Times of India информирует, что Пакистан также начал новую волну атак беспилотников, которые нацелены на 26 районов Индии — от Джамму и Кашмира на севере до Гуджарата на западе страны.